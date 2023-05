Geruilde terrorist Assadi aangekomen in Teheran en feestelijk onthaald

De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die geruild werd met Olivier Vandecasteele, is aangekomen in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Het vliegtuig waarmee Assadi werd overgebracht vanuit Oman, is in de loop van de avond geland op de luchthaven Imam Khomeini in Teheran. Op Iraanse media zijn beelden te zijn van een vermoeide maar lachende Assadi in het gezelschap van gezaghebbers, met een bloemenkrans rond de hals.

Assadi werd op 4 februari 2021 door een Belgische rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie, na een verijdelde aanslag tegen een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs.

De diplomaat, die op post zat in Wenen, was op 1 juli 2018 in Duitsland gearresteerd en drie maanden later aan ons land overgeleverd. Op 20 juni 2017 waren drie van zijn kompanen gearresteerd, in het kader van een operatie waarbij de veiligheids- en inlichtingendiensten de aanslag in Parijs konden voorkomen.

Vrijdagavond werd Assadi door de federale politie uit zijn cel in de gevangenis van Haren gehaald en overgebracht naar de luchthaven van Melsbroek, van waar hij naar Oman werd gebracht. Daar werd hij zaterdag overgedragen aan de Iraanse autoriteiten, in ruil voor Olivier Vandecasteele.