VIDEO. Favorieten bestoken elkaar pas in laatste kilometer van koninginnenrit: eerst valt Roglic aan, daarna Thomas

De koninginnenrit leverde weinig verschillen op tussen de klassementsmannen. Primoz Roglic pakte drie secondjes terug op leider Geraint Thomas, nummer drie Joao Almeida verloor iets meer dan twintig seconden. We hadden er meer van verwacht, maar de laatste kilometer was wel beklijvend.

Roglic wachtte tot iets minder dan een kilometer van de finish om aan te vallen. Thomas kon vrij makkelijk volgen, uiteindelijk kon Almeida ook nog aanklampen.

In de laatste honderden plaatste Thomas op zijn beurt een stevige versnelling. Roglic kon aanvankelijk niet volgen, maar knokte zich toch nog terug. Uiteindelijk ging de Sloveen zelfs nog op en over de Brit, waardoor hij nog drie seconden pakte. Ondertussen was Almeida toch weer afgehaakt. De Portugees kwam binnen op 23 seconden van Roglic.

“Een degelijke dag”, noemde Thomas de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo. Na een offensief van Roglic kon hij de schade beperken tot drie seconden, terwijl hij wel 20 seconden uitliep op nummer drie Joao Almeida. “Gelukkig had ik de benen om de eerste aanval van Primoz te beantwoorden. Daarna werd het een kat-en-muis-spel. Ik ging aan op vierhonderd meter van de aankomst, maar honderd meter verder besefte ik dat dat ver is, op deze hoogte.”

Waarna Roglic op en over Thomas ging en toch nog een klein gaatje sloeg. “De tijdswinst van Primoz zou ik niet zorgwekkend noemen. Hij kwam over me, ik dacht dat we bijna aan de aankomst waren. Maar als het zo steil omhoog gaat, moet je blijven duwen. Ik probeerde nog zo goed als mogelijk tempo te houden, maar verloor een paar seconden. Anderzijds is het mooi om wat tijd te nemen op Joao. Het wordt morgen superspannend.”

© EPA-EFE

Op de vooravond van de klimtijdrit op de razend steile Monte Lussari heeft Thomas in de stand 26 seconden voorsprong op Roglic, en 59 op Almeida. “De tijdrit wordt prachtig om naar te kijken, maar verschrikkelijk om te doen. Eerst vertrekken op de tijdritfiets, dan overspringen op de wegfiets. Op de klim gaat het vijf kilometer aan vijftien procent omhoog, of zo. Het wordt zaak om een goed tempo proberen te houden tot op de finish.”

Stand na rit 19

1. Geraint Thomas in 81h55’47”

2. Primoz Roglic +26”

3. Joao Almeida +59”

4. Damiano Caruso +4’11”

5. Eddie Dunbar +4’53”

6. Thibaut Pinot +5’10”

7. Thymen Arensman +5’13”

8. Lennard Kämna +5’54”

9. Andreas Leknessund +6’08”

10. Laurens De Plus +7’30”