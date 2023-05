Laurens De Plus alweer van goudwaarde voor roze trui Geraint Thomas in koninginnenrit: “Nu kan ik jammer genoeg niets meer doen”

Laurens De Plus was andermaal beresterk bergop in de koninginnenrit van de Giro. Onze 27-jarige landgenoot van Ineos Grenadiers verrichtte in de finale opnieuw prima werk voor kopman Geraint Thomas, die drie secondjes moest prijsgeven op Primoz Roglic maar nog steeds in het roze zit. De Plus reageerde voldaan na de rit waarin hij 20ste werd. In het algemeen klassement blijft hij tiende.

Op zo’n vijf kilometer van de finish parkeerde De Plus zich, zijn werk leek erop te zitten. En toch kwam hij nog eens terug om nog wat kopwerk te verrichten. “Ik zat in een goeie slipstream van een wagen van Shimano, zo kon ik terugkomen”, verklaarde hij meteen na de finish. “Ik denk dat we als ploeg boven onszelf zijn uitgestegen. We hebben een sterke collectieve prestatie neergezet. Nu is het aan G(Geraint Thomas, red.), ik kan jammer genoeg niets meer doen.”

Zelf staat De Plus nog steeds op een knappe tiende plaats in het klassement, maar daar is hij niet heel erg mee bezig. “Top tien? Daar denk ik even niet aan. Vanavond ga ik gewoon goed ontspannen. En dan zien we wel. Wat komt dat komt.”

© Getty Images

In de loodzware klimtijdrit van zaterdag zal De Plus vooral moeten kijken naar de Colombiaan Einer Rubio, die volgt op tien seconden. Santiago Buitrago en Ilan Van Wilder volgen op bijna drie minuten.

Stand na rit 19

1. Geraint Thomas in 81h55’47”

2. Primoz Roglic +26”

3. Joao Almeida +59”

4. Damiano Caruso +4’11”

5. Eddie Dunbar +4’53”

6. Thibaut Pinot +5’10”

7. Thymen Arensman +5’13”

8. Lennard Kämna +5’54”

9. Andreas Leknessund +6’08”

10. Laurens De Plus +7’30”

11. Einer Rubio +7’40”

12. Santiago Buitrago +10’03”

13. Ilan Van Wilder +10’19”