1.000 leerlingen beleven PXL-Sportprikkels

Philippe legt uit: ‘"Sportprikkels zijn sportieve happenings gericht op de derde graad secundair onderwijs die plaatsvinden in de universiteiten en hogescholen voor lichamelijke opvoeding. Het programma en de initiaties van deze sportprikkeldagen wordt door de studenten van de universiteiten en de hogescholen zelf opgesteld. Met 'Sportprikkels' willen MOEV en Sport Vlaanderen toekomstige studenten laten kennismaken met uiteenlopende sporttakken. 100 stimuli, 100 ideeën, kortom 100 prikkels om zowel gedurende de studieperiode aan de universiteit of de hogeschool als in de vrije tijd aan gezonde en ontspannende sportbeoefening te doen.""Het programma van deze Sportprikkeldagen wordt door de studenten van de universiteiten en de hogescholen opgesteld. Op de dag zelf worden zo veel mogelijk sportactiviteiten door de studenten geïnitieerd. Zij bieden sportvormen aan die leerlingen zullen aanspreken", zegt Philippe. "Wie is er immers beter geplaatst om te weten welke sporten de belangstelling en het enthousiasme wekken bij de leerlingen. Uit het succes van de vorige edities is gebleken dat de formule, waarbij de opdrachten voor één keer niet van de leerkracht maar van leeftijdsgenoten komen, op een zeer positieve manier overkomt. Uiteraard moeten wij de organiserende studenten hier enig krediet geven. Zij moeten de kans krijgen te leren. Mochten er enige schoonheidsfoutjes optreden, moeten we hen hiervoor niet meteen veroordelen."