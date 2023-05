Wzc Het Perrehof in Peer opent fototentoonstelling over beroepen van bewoners

In woonzorgcentrum Het Perrehof in Peer loopt momenteel een fototentoonstelling in de afdeling Maretak en Klavertje 4.

Op dinsdag 23 mei 2023 was het Dag van het Parkgebouw in wzc Het Perrehof Peer. Er werd er een fototentoonstelling geopend met als thema: bewoners en hun vroeger beroep. Tijdens een feestelijke receptie samen met de bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeel werden de foto's onthuld waarop iedere bewoner te zien is met een voorwerp dat betekenisvol is voor henzelf en hun vroeger beroep. Deze foto's gaan de gangen van het parkgebouw blijven opvrolijken.Ingestuurd door Team Wonen en Leven van Het Perrehof.