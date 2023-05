Dubbelslag voor Dwars door Vlaanderen-revelatie Lazkano in Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne

De Spanjaard Oier Lazkano (Movistar Team) heeft vrijdag de eerste etappe in lijn gewonnen van de Boucles de la Mayenne, een Franse vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Daarmee gaat Lazkano ook naar de leiding in het klassement.

Daags na de proloogwinst van de Portugees Ivo Oliveira kreeg de heuvelachtige etappe van 185 kilometer tussen Saint-Mars-sur-Colmont en Lassay-les-Châteaux een interessant wedstrijdverloop. Achter een vroege vlucht van vijf renners ging de top drie van het klassement tegenaanvallen op ruim honderd kilometer van de finish: Oliveira en de Fransen Axel Zingle en Benoît Cosnefroy. Zij werden echter weer bijgehaald door het peloton.

Van de luwte die nadien ontstond, maakte Oier Lazkano handig gebruik: de 23-jarige Bask maakte de sprong naar de lange ontsnapping, reed daar in de slotfase weg van de rest, en stoomde solo richting zijn derde profzege. Lazkano is vooral bekend sinds Dwars door Vlaanderen eerder dit jaar, waarin hij na een lange vlucht tweede was geworden.

Op een halve minuut van Lazkano finishten twee overlevenden van de vroege vlucht als tweede en derde: de Fransman Célestin Guillon en de Deen Jacob Hindsgaul. Tien seconden later werd eerste Belg Milan Menten zevende in de pelotonsprint voor de vierde plek, gewonnen door de Fransman Arnaud Démare.

In het algemene klassement heeft de nieuwe leider Lazkano nu 42 seconden voorsprong op proloogwinnaar Oliveira en 44 op het nummer 3, Hindsgaul. De Boucles de la Mayenne duurt nog tot en met zondag.