Hasselt

Het is al even stil rond de Hasseltse singer-songwriter Jo Jacobs (51), alias De Held. Vijf jaar geleden had hij een nieuw album klaar, maar toen de zelfkritische Jacobs een filmpje van zijn eigen optreden zag, borg hij die plannen op. Tot een toevallige ontmoeting er nu toch voor zorgt dat De Held terug is: op de radio en op Live in Hasselt.