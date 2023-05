UITSLAG RONDE VAN ITALIË RIT 19. Vroege vluchter Santiago Buitrago wint koninginnenrit in Giro, Roglic pakt drie seconden op onverstoorbare leider Thomas na episch duel

Santiago Buitrago volgt Vincenzo Nibali op de palmares van Tre Cime di Lavaredo op. De ‘gier’uit Bogota won vanuit de vlucht de koninginnenrit waarin Roglic drie seconden kon terugnemen op leider Geraint Thomas. De slag om de eindzege wordt dus zaterdagmiddag op de Monte Lussari gespeeld waar een klimtijdrit beslist of de 37-jarige Thomas of de 33-jarige Sloveen de eindwinnaar wordt.

Roze trui: Geraint Thomas (Gbr)

Paarse trui: Jonathan Milan (Ita)

Blauwe trui: Thibaut Pinot (Fra)

Witte trui: João Almeida (Por)

Hoe kwam de zege tot stand?

Santiago Buitrago was op papier de sterkste klimmer van de vluchtersgroep, maar de 23-jarige Colombiaan moest heel gedoseerd achter Derek Gee jagen, om dan na een sluiptocht voorbij de machtsmens van Israel-Premier Tech te vliegen. De 25-jarige Canadees werd voor de vierde keer in deze Giro op een tweede plaats genageld.

Voor de 23-jarige Santiago Buitrago was het zijn vierde profzege, maar na de etappe naar Lavarone vorig jaar toch ook al zijn tweede overwinning in een bergetappe van de Giro. Met zijn 59 kilogram was Buitrago in het voordeel op de slotklim naar 2304 meter hoogte, maar pas de laatste anderhalve kilometer ging hij los. Het grote publiek leerde de Colombiaan onlangs kennen in Luik-Bastenaken-Luik, waarin hij na Remco Evenepoel derde werd.

Op de Passo Giau (een knoert van 2236 meter hoogte) spatte de kopgroep al een eerste keer uiteen. Santiago Buitrago, Michael Hepburn, Carlos Verona, Magnus Cort en de onvermijdelijke Derek Gee schudden daar in de vluchtersgroep alle ballast overboord. De Canadees van Israel-Premier Tech passeerde de besneeuwde top met een voorsprong van 6’39” op de favorieten voor de eindzege. In de linke afdaling kwamen Vadim Pronskiy, Nicolas Prodhomme, Stefano Oldani, Patrick Konrad, Davide Gabburo en Larry Warbasse opnieuw aansluiten. We verloren op de Giau dus alleen Mattia Bais en Alex Baudin. Larry Warbasse mocht richting Tre Croci in slagregen voorop rijden, maar al snel kwamen Buitrago, Cort, Gee en Hepburn op en over de Amerikaan van AG2R-Citroën.

Het waren allemaal namen die uit de vlucht van de dag kwamen die ontstond na een heel nerveus eerste anderhalf uur koers. Na vijf kilometer trokken Larry Warbasse (AG2R-Citroën) en Veljo Stojnic (Team Corratec) al weg. De Amerikaan en de Serviër lagen aan de basis van de juiste vlucht van de dag. Uiteindelijk zou die in vier schuifjes uitgroeien tot een groep van elf waarin AG2R-Citroën met ook nog Nicolas Prudhomme en Alex Baudin drie renners telde. De andere namen waren Magnus Cort, de onvermijdelijke Derek Gee, Patrick Konrad, Vadim Pronskiy, Davide Gabburo, Santiago Buitrago, Michael Hepburn en Stefano Oldani. Dat was op 120 km van de finish. De Movistar-tandem José Joaquin Rojas-Carlos Verona reden er met Mattia Bais nog naartoe (op 111 km van de streep), zodat we met een kopgroep van vijftien renners naar de eerste klim trokken.

De drie megaploegen van deze Giro – Ineos-Grenadiers, UAE Team Emirates en Jumbo-Visma – vonden dat die jongens best hun ding mochten doen.Tot Ben Healy het middagdutje in het peloton verstoorde. Hij schoot weg voor de Passo Campolongo, de eerste col van de dag, maar anderzijds reden de koplopers dan al meer dan vier minuten weg. Thibaut Pinot voelde het gevaar, loste Bettiol als stoorzender en vloog naar Healy die hem lachend de hand schudde, als wou hij aangeven: ‘proficiat, jij bent de bergkoning van deze Giro’ en ze lieten zich inrekenen. Om wat later nog eens hetzelfde te doen, maar Pinot zat nu wel in het wiel. De op het einde van het seizoen stoppende Pinot keek pisnijdig. Sinds de etappe naar Crans Montana met Healy’s ploegmaat Cepeda komt het nooit meer goed tussen de Franse klimmer en EF Education-EasyPost van manager Jonathan Vaughters die er op Twitter nog een schep bovenop deed.

Het leidende Ineos-Grenadiers kon evenmin lachen met de ‘grappen’ van Healy, terwijl Rohan Dennis van Jumbo-Visma het best kon pruimen dat daarmee niet alleen Pinot werd geplaagd maar ook de ploeg van leider Thomas die de Fransman als zevende in de stand ook niet kon laten rijden.

Wat deden de favorieten?

Op papier is Primoz Roglic met drie seconden voorsprong op Geraint Thomas de winnaar van de dag, maar da’s slechts peanuts. De realiteit is dat hij de Welshman bergop geen seconde in de problemen kon brengen en dat is geen goed nieuws naar de tijdrit van zaterdagmiddag toe.

Op anderhalve kilometer, midden de zwaaiende Sloveense vlaggen, plaatste Roglic zijn aanval. Maar Geraint Thomas zat snel op zijn wiel en Almeida moest de rol lossen. Een net iets te overmoedige Thomas zette dan Roglic op vijfhonderd meter van de streep zwaar onder druk, maar met Rogla heb je nooit gedaan.

De Sloveen hield in Cortina d’Ampezzo een geplande fietswissel, waarmee hij de laatste 23 km klom. Koen Bouwman wachtte hem op. Met zijn lichtere fiets en een enkel voorblad begon de Sloveen aan de finale. Op zestien kilometer van de finish had hij nog vijf ploegmaten bij, maar op geen moment kon hij het overtal uitspelen. Integendeel.

De mentale winnaar van de dag is Geraint Thomas die deze week nog geen krimp gaf. De Welshman had meer aan De Plus en Arensman dan Roglic aan zijn geelzwarte hofhouding.

João Almeida was de verliezer van de dag. Alweer incasseerde hij 26 seconden ten opzichte van Roglic en 23 tikken ten opzichte van Geraint Thomas. De Portugees schoot er de laatste anderhalve kilometer twee keer af. Veel hulp had hij ook niet. Hij verloor op zestien kilometer van de finish al Jay Vine, de man die hem op Val di Zoldo nog behoed had voor een grotere afstand bij zijn appelflauwte. Ook Davide Formolo werd snel overboord gekieperd.

Wat deden de Belgen?

* Laurens De Plus nam bij het begin van de finale in het onweer de koppositie in het peloton over van Salvatore Puccio. Hij deed alweer megawerk voor kopman Geraint Thomas, geen seconde bekommerend om het gegeven dat hij eventueel zijn tiende plaats erbij zou inschieten. De Ninovieter trok op de Passo Tre Croci zo waanzinnig hard door dat Hessmann, maar ook opnieuw Bouwman eraf schoten en Roglic alleen nog Kuss en Dennis rond zich overhield. Op zes kilometer van de finish liet hij zich afzakken, maar hij kwam dan toch nog eens terug.

* Laurenz Rex was de eerste kilometers zeer bedrijvig en probeerde in zijn eentje een tegenaanval op te zetten, maar Sam Oomen had dat zo niet begrepen.

Verder nog iets dat je moet weten?

* Hugh Carthy was er bij de start in Longarone niet meer bij. De Brit stond veertiende in de stand en was daarmee de hoogst geplaatste bij EF Education-EasyPost dat qua klassementsrenners geen goede beurt maakte nadat eerder ook al Uran en Caicedo verdwenen. De hoogopgeschoten Carthy sukkelt met een ongestelde maag.

* Carlos Verona werd bij de beklimming van de Valparola, de tweede col van de dag aangereden door de volgauto van AG2R-Citroën. De Spanjaard van Movistar reed verder met een gescheurde broek en geschaafde rechterbil. Nog geen half uur later haalde de UCI-wedstrijdjury onder leiding van Luc Herpelinck de ploegleider en auto van het Franse Worldtourteam uit koers.

Uitslag rit 19

1. Santiago Buitrago in 5h28’07”

2. Derek Gee +51”

3. Magnus Cort Nielsen +1’46”

4. Primoz Roglic +1’46”

5. Geraint Thomas +1’49”

6. Joao Almeida +2’09”

7. Damiano Caruso +2’09”

8. Thymen Arensman +2’09”

9. Thibaut Pinot +2’16”

10. Einer Rubio +2’26”

Stand na rit 19

1. Geraint Thomas in 81h55’47”

2. Primoz Roglic +26”

3. Joao Almeida +59”

4. Damiano Caruso +4’11”

5. Eddie Dunbar +4’53”

6. Thibaut Pinot +5’10”

7. Thymen Arensman +5’13”

8. Lennard Kämna +5’54”

9. Andreas Leknessund +6’08”

10. Laurens De Plus +7’30”

