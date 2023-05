Onze tv-tips: een nieuwe misdaad, een verfilmd sprookje en muzikale toppers

Black Eyed Peas at Bayfront Park

NPO3, za, 21.55u

Spetterende liveregistratie van het concert dat Black Eyed Peas in 2021 gaf in Miami. Originele leden Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo spelen met zangeres J Rey Soul hun hits Boom Boom Pow, Where Is the Love en I Gotta Feeling. Daarnaast zijn nieuwe nummers te horen van hun album Translation. Het concert was het eerste optreden van de Peas nadat ze thuis zaten door de pandemie.

Beauty & the Beast

VTM2, za, 20.25u

Live action film van twee uur gebaseerd op het bekende sprookje. Over een prins die door zijn slechte gedrag door een heks in een beest wordt veranderd. Om weer mens te worden, moet hij de ware liefde vinden. Emma Watson is een logische keuze als Belle, doordat het personage in het verlengde ligt van haar vroegere rol als Hermione Granger. Dan Stevens speelt met verve zijn rol als beest.

Cardinal

Canvas, za, 20.40u

Acteur Billy Campbell is ook bij de start van het vierde seizoen van de partij als John Cardinal. Samen met zijn collega Lise Delorme ontfermt hij zich over de zaak van een man wiens partner, een vooraanstaand politica, is verdwenen. Ze ontdekken dat het om ontvoering gaat. Een mislukte poging tot afpersing leidt tot de dood van hun enige verdachte. Kwaliteitsfictie op zaterdagavond. (tove)