Hasseltse cafébaas die minderjarigen betast veroordeeld tot 24 maanden cel

Een 58-jarige Hasselaar is vrijdag veroordeeld tot 24 maanden cel voor het bepotelen van minderjarigen in zijn café. Donderdag had hij ook al 1 maand cel gekregen na het ladderzat voeren van een 15- en een 16-jarige. Eén van hen belandde met 2,25 promille in het ziekenhuis.

Op 19 juli vorig zakte een Chirogroep uit Zwijnaarde naar de zaak van de cafébaas af die in horecamiddens over een bedenkelijke reputatie beschikt. In de vroege uurtjes kregen ze toegang tot een apart zaaltje waar ze hun eigen muziek mochten draaien. De uitbater trakteerde rijkelijk op shotjes en op Duvel. Tegen 4 uur in de ochtend richtte hij zijn pijlen op een jongen die achter dj-tafel was gekropen. De vijftiger begon de 18-jarige te betasten. Al snel wreef hij over de penis van het slachtoffer die het vervolgens op een lopen zette en de politie verwittigde.

Eerder had hij ook al in de billen van twee minderjarige meisjes geknepen en maakte meerdere schunnige opmerkingen. Het kwam tot een discussie met de cafébaas waarbij de groep het gesprek filmde. Hij gaf de aanrakingen toe. “Daar is niets mis mee als de mensen dat willen. Als iemand niet akkoord is, moet hij of zij dat maar zeggen”, luidde zijn verweer. Aan de opgedaagde politieagenten gaf hij mee dat hij graag fysiek contact had en zijn grenzen ruim waren.

Gerechtelijk verleden

De Hasselaar kwam niet opdagen voor zijn proces en liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. In het vonnis had de rechter het over ernstige feiten. “Beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Hij hield geen rekening met andermans fysieke, seksuele en psychische integriteit.”

Dat hij zijn kat stuurde, nam de rechtbank hem evenmin in dank af. Ook heeft de cafébaas zijn gerechtelijk verleden niet mee. In het verleden waren er al twee gelijkaardige klachten. Bovendien aarzelde de man niet om in coronatijden zijn café op stelten te zetten. Bij verstek is hij nu veroordeeld tot 24 maanden cel. Ook speelt hij voor vijf jaar zijn rechten kwijt. De proceskosten van 350 euro zijn voor zijn rekening.

Tot slot is de veroordeelde ook een nog te bepalen schadevergoeding verschuldigd aan de drie slachtoffers. Bonus: de een maand cel en 4.000 euro boete die hij donderdag opliep voor de verkopen van sloten alcohol aan twee minderjarigen.