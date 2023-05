Alkense hoeve onbewoonbaar na uitslaande keukenbrand

Bij de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vrijdag om 14.45 uur een noodoproep binnengelopen van een hoevebrand in de Lindestraat te Alken. De keuken werd volledig verwoest en de hoeve is onbewoonbaar.

De brandweerkorpsen van Sint-Truiden en Hasselt rukten met de grote middelen uit. Bij aankomst steeg de rook al onder de dakpannen uit. “Snel was duidelijk dat hier om een zware uitslaande keukenbrand ging”, zegt sectorcommandant Dirk Odeurs. “Wij hebben eerst vanaf buiten de brand aangevallen en vervolgens een ploeg naar binnen gestuurd om vandaaruit de vuurhaard te blussen. Hoewel wij de brand snel onder controle hadden, is de schade groot. Het keukengedeelte is totaal verwoest en de woning is onbewoonbaar door de hevige rookontwikkeling. De bewoners worden tijdelijk opgevangen door familie.”