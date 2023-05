SD Worx blijft onwaarschijnlijke zegereeks verderzetten: Uneken wint vierde etappe Lotto Thüringen Ladies Tour

In een etappe van 133 kilometer met start en aankomst in Gotha schoof Uneken in de finale mee met een vlucht met de Poolse Marta Lach en Oostenrijks kampioene Christina Schweinberger van Fenix-Deceuninck. Ondanks de aanwezigheid van Uneken voorin was SD Worx ook erg actief bij de achtervolgsters. Onder meer Lotte Kopecky probeerde een tegenaanval op te zetten, en zo zat Uneken voorin in een figuurlijke zetel.

Ondanks de tegenaanvallen bleven de drie koploopsters voorop, en de 23-jarige Uneken zette de sprint bergop met duidelijk verschil naar haar hand. Lach werd tweede in dezelfde tijd, Schweinberger derde op zeven seconden. Negentien seconden na de aankomst van Uneken zette Kopecky de groepssprint voor de vierde plek naar haar hand, voor ploeggenote Lorena Wiebes.

Uneken is al de derde verschillende renster van SD Worx die een etappe won in deze Lotto Thüringen Ladies Tour, na haar landgenote Mischa Bredewold en de Italiaanse Barbara Guarischi. Bredewold blijft aan de leiding van het algemene klassement.