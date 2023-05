De pil verliest aan terrein, net zoals het condoom. Dat was de opvallende conclusie van de vierjaarlijkse HSBC-studie bij 20.000 jongeren eerder deze week. De bevraging focuste zich op 11- tot 18-jarigen en zou dus een realistisch beeld moeten geven van seksualiteit bij tieners. Maar waarom wordt de pil minder populair en wat nemen we dan in plaats?