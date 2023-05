Hoe gevaarlijk zijn de drugs op Extrema Outdoor? Na één minuut kan het antwoord bekend zijn

Houthalen

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) zet zijn testlab voor drugs voor het eerst neer op een festivalweide. Op Extrema Outdoor in Houthalen controleren vier medewerkers dit weekend de drugs die de politie in beslag neemt. En dat gaat snel. Gevaarlijke, mogelijk dodelijke concentraties in MDMA of xtc? Na amper één minuut kan het resultaat in veel gevallen al bekend zijn, maar soms duurt het toch een halfuurtje. Opvallend snel dus. Forensisch deskundige drugs Natalie Meert van het NICC legt uit hoe dat kan.

© Gn

© Tom Palmaers