Deal is zo goed als rond: Igor Thiago verklapt transfer naar Club Brugge met foto op sociale media

Igor Thiago wordt zo goed als zeker de nieuwe spits van Club Brugge. De 21-jarige Braziliaan deelde vrijdag op sociale media een foto - die hij even later weer verwijderde - van zichzelf met een blauw-zwart shirt.

De foto:

© Instagram Igor Thiago

Vorige week maakten we al bekend dat Club verregaande interesse toonde in Thiago van het Bulgaarse Ludogorets en dat hij de overstap wilde maken. De grote Braziliaanse centrumspits scoorde dit seizoen over alle competities heen negentien keer. Hij was ook goed voor elf assists.

Eind februari was Thiago bijna nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van paars-wit in de Conference League. Hij scoorde toen in beide matchen - een keer met de kop, een keer met z’n ‘mindere’ linker -, maar de Bulgaren delfden het onderspit in de strafschoppenreeks.

Thiago wordt in principe de derde zomertransfer van Club na de 18-jarige Spaanse spits Victor Barbera van FC Barcelona B en de 23-jarige Poolse winger Michal Skoras van Lech Poznan. Hugo Vetlesen (23), de Noorse middenvelder van Bodo/Glimt, is nadrukkelijk in beeld voor het middenveld.