De match van het jaar, hoe bereid je die het best voor? Mental coach legt uit: “Alles wat onvoorbereid is, zorgt voor extra druk”

“Dit wordt voor de meeste jongens de belangrijkste match in hun carrière.” Union-coach Karel Geraerts steekt het belang van de wedstrijd zondag niet onder stoelen of banken. Verliezen in Antwerpen en de titel is definitief gaan vliegen. Union moet zelfs winnen om alles in eigen handen te hebben op de slotspeeldag. Maar hoe bereid je zo’n gigantisch belangrijke wedstrijd het best voor? We vroegen het aan mental coach en sportpsycholoog Kris Perquy. “Er zijn verschillende scenario’s die we met coaches overlopen in zo’n situatie. Je kan bijvoorbeeld doen alsof het een gewone wedstrijd zoals een andere is. Maar deze aanpak is niet aangewezen, want uiteindelijk weet iedereen dat het een cruciale wedstrijd is. Je probeert spelers dus iets wijs te maken wat niet correct is, en dat kan voor een dubbel gevoel zorgen.”

“We geven de voorkeur aan een ander scenario, namelijk dat de coach realistisch het belang van de wedstrijd aangeeft, zonder dat er iets aan de voorbereiding verandert. Er wordt dus vertrouwd op de voorbereiding die al het hele seizoen gebruikt wordt, want die heeft toch al voor een topseizoen gezorgd. Ploegen die normaal niet in afzondering gaan, gaan nu dus ook niet bijvoorbeeld opeens wél op afzondering. Er gebeurt dus niets anders, al wordt het belang van de wedstrijd wel onderstreept waardoor de druk toeneemt”, aldus Perquy.

Kris Perquy. — © Geert Van de Velde

Om met die druk om te gaan is er een duidelijk plan. “Met de spelers moet gekeken worden wat druk met hen doet, al zijn dat gesprekken die normaal eerder in het seizoen ook al plaatsvonden. Union heeft bijvoorbeeld al belangrijke Europese wedstrijden gespeeld, dus daar kunnen ze hun lessen uit trekken. In de wedstrijdbespreking is het ook belangrijk dat er een heel goeie taakfocus is: voor spelers individueel en voor spelerslinies moeten er een aantal duidelijke opdrachten meegegeven worden. Dit helpt spelers om te gaan met die druk. Wat nog helpt, is om vooraf verschillende scenario’s te bespreken. Wat als we na een paar minuten op achterstand komen? Wat als iemand een rode kaart pakt? Wat als we 0-2 voor komen? Het is belangrijk dat verschillende scenario’s uitgetekend worden, zodat er zo weinig mogelijk verrassingen komen. Want alles wat onvoorbereid is, zorgt voor extra druk.”

Union verloor vorig seizoen de titel in de play-offs, iets wat ze dit seizoen in Sint-Gillis niet opnieuw willen meemaken. “Dat kan mentaal zeker meespelen, zowel positief als negatief”, stelt Perquy. “Als coach zou je het kunnen gebruiken door te benadrukken dat ze er zo dicht bij waren vorig seizoen, en dat dit nu de kans is om dat goed te maken en wel die prijs te pakken. Maar anderzijds kan het ook voor nog extra druk zorgen. Het zal toch niet waar zijn, kan in de hoofden spelen.”

Met of zonder Teuma?

Een opdoffer voor Union is dat het zondag misschien kapitein Teddy Teuma moet missen door een blessure. De Maltese kapitein was vorige week al afwezig, en is nu ook hoogst onzeker. “In zo’n geval proberen we altijd aan de coach en de medische staf aan te geven om zo vroeg mogelijk te beslissen. Als je pas in de opwarming last-minute beslist, zorg je ervoor dat de hele ploeg ermee bezig is. Ons advies is om de dag voordien te beslissen of hij fit is en of hij kan spelen of niet”, besluit Perquy.