Warm en droog weer slecht nieuws voor je kersenboompje: “Geef het voldoende water”

Veel mensen zijn allicht blij dat we warm en droog weer krijgen. “Maar voor de kersenboompjes is dit het slechtste scenario”, waarschuwt kweker Peter Durlet. “Geef ze voldoende water!”

Het Belang van Limburg deelde eerder deze maand 30.000 kersenboompjes uit. “Geef die jonge boompjes voldoende water bij warm weer”, herhaalt kweker Peter Durlet van DEPA-Fruit. “Voor pas aangeplante kerselaars is droogte het slechtste scenario, dan moet je ze echt een handje helpen om te voorkomen dat ze uitdrogen en sneuvelen.”

Durlet beveelt aan om de kersenboompjes die in zandgrond staan minstens drie keer per week een emmer water te geven nu er erg warme dagen aankomen. In zandleem of leem kan één emmer per week volstaan. “Kijk naar de bladeren, als die slap gaan hangen, heeft de boom grote dorst. Wacht dan niet langer om een emmer water uit te gieten rond de stam.”

Als je het kersenboompje in een pot plantte, moet je zeker opletten bij hoge temperaturen: aarde in een pot droogt sneller uit dan volle grond. Zorg wel dat er niet altijd water staat in de pot, da’s ook nefast voor de kerselaar. (km)