Dertien keer gegokt op verlies voor zijn eigen team: Brentford-spits valt door de mand en krijgt forse straf

De FA staat niet toe dat actieve spelers op wedstrijden gokken, omdat ze daarbij over veel voorkennis kunnen beschikken. Volgens de bond brak Toney tussen 2017 en 2021 232 keer de regels. Bij de aanvaller, dit seizoen goed voor twintig Premier League-goals, is een gokverslaving geconstateerd. Hij geeft aan ‘spoedig open te communiceren’ over de zaak.

Toney moet tot 16 januari 2024 wachten voor hij weer in actie mogen komen voor Brentford of de Engelse nationale ploeg. Over vier maanden mag hij wel alweer trainen. Daarnaast moet hij een boete van ruim 57.000 euro betalen.

© Action Images via Reuters