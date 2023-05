Carlos Sainz en Ferrari bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Monaco

De Spanjaard Carlos Sainz heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Monaco de snelste tijd gereden. In de Ferrari was Sainz ruim drie tienden sneller dan Fernando Alonso. Thuisrijder Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vijfde plaats, vlak voor Max Verstappen op P6.

Na de afgelasting van de GP van Emilia-Romagna door het noodweer dat de regio teisterde reisden veel F1-teams vroeger dan gepland af naar Monaco. Een minder strak reisschema was welgekomen maar tegelijkertijd viel voor veel F1-teams de introductie van nieuwe onderdelen op de wagen bijna letterlijk in het water.

Gezien de specifieke karakteristieken van het stratencircuit in Monaco besloten sommige teams om hun geplande updates pas volgende week in Barcelona te introduceren op een circuit dat veel representatiever is en waarover ze veel meer data beschikken. Mercedes is echter één van de teams dat de geplande updates voor haar wagen toch in Monaco introduceerde. De Mercedes W14 ziet er daardoor opmerkelijk anders uit.

Naast Mercedes ging er ook veel aandacht naar McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri rijden in Monaco met een bijzondere ‘Triple Crown-livery’.

Naast mooie plaatjes is het voor de rijders in Monaco vooral een kwestie van doorheen de sessies geleidelijk aan vertrouwen opbouwen en steeds meer de limieten opzoeken van de wagen en het circuit, daarbij wetende dat het circuit van Monaco genadeloos afstraft. Dat mocht Nico Hulkenberg ondervinden in de chicane. De Duitser raakte met zijn Haas F1-bolide de vangrails.

We kregen even een rode vlag maar de baanmarshalls in Monaco behoren tot de beste ter wereld dus het cirucit werd vliegensvlug opneiuw vrij gemaakt. Helemaal aan het einde van sessie was het echter opnieuw ‘prijs’.

Deze keer was het Alex Albon die in de Williams F1-bolide ter hoogte van de eerste bocht crashte. Niet alleen de sessie van de Britse Thai zat erop, het betekende meteen ook het einde van de eerste oefensessie in Monaco. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die in de Ferrari de snelste tijd reed, gevolgd door Fernando Alonso die in de Aston Martin opnieuw erg sterk presteerde.

