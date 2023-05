Ontdek de 5 mooiste fietsroutes van Vlaanderen

Limburg

Limburg is een heus fietsparadijs. In juli 2021 opende daar ‘Fietsen door de Heide’, een belevingsroute met een houten fietsbrug dat een panoramisch uitzicht biedt op het Nationaal Park Hoge Kempen. En Limburg heeft nog meer originele fietstrajecten. Zo kan je in Bokrijk dwars door het water fietsen en in het Bosland door de boomtoppen.

Antwerpen

Wie van natuur houdt, komt in Kalmthout ruimschoots aan z’n trekken. Op deze prachtige route op de grens met Nederland kom je langs de Kalmthoutse heide, het arboretum, de Antitankgracht en domein De Uitlegger, met het mooiste natuurlijke fietspad van de Kempen. De leden van VAB hebben dan weer de Trappistenroute in Malle uitgeroepen tot mooiste fietsroute van Vlaanderen. In ieder geval eentje waar je niet omkomt van de dorst!

LEES OOK. Lucien Van Impe geeft tips bij het kiezen van een elektrische fiets!

Vlaams-Brabant

Onbekend maakt onbemind: ook in Vlaams-Brabant kan je mooi fietsen. In het Hageland loopt een fietsroute die je langs natuur en de geschiedenis van het pittoreske Zoutleeuw brengt. Ook de Horstroute en de Pajotse Panoramaroute zijn een favoriet bij fietsliefhebbers.

Oost-Vlaanderen

Veel groen en rustige dorpjes in deze provincie, dus de perfecte bestemming voor een dagje uit met de fiets. Start in Deinze en fiets langs het mooiste stukje van de Leie. Met de veerpont steek je tweemaal het water over, wat deze romantische route langs de Leie extra bijzonder maakt.

West-Vlaanderen

Wist je dat Brugge omringd is door prachtige kastelen? Deze kastelentocht door het Brugse Ommeland combineert geschiedenis en met bossen, natuurdomeinen en stiltegebieden. Op de terugweg rijd je langs het kanaal Gent-Oostende, waar je de boten op weg naar de haven kunt spotten.

LEES OOK. Vergelijken loont! Ook bij het kiezen van een elektrische fiets

Knooppunten

Op zoek naar nog meer fietsplezier? In Vlaanderen zijn we verwend met een uitgebreid fietsknooppuntennetwerk, waar je voor elke regio gemakkelijk online of op de kaart een mooie tocht kunt uitstippelen of een bestaande route kunt volgen. Schrijf de nummertjes op een papiertje, hang ze aan de fiets en je kunt op weg. Er bestaan zelfs waterdichte houdertjes om op je stuur te monteren, of maak het jezelf helemaal gemakkelijk en neem een fiets-gps mee. De knooppunten herken je onderweg aan de wit-groene genummerde bordjes. Ook fietscafés staan aangegeven voor een lekkere tussenstop, waarbij je ondertussen je elektrische fiets kunt bijladen.

Naast een leuke route is een goede elektrische fiets natuurlijk onmisbaar voor een ontspannen uitstap. Op zoek naar een elektrische fiets? De Veloci fietsen zijn nu €1000 goedkoper op hbvlshop.be.