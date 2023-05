Rik De Mil moet plaatsruimen bij Club Brugge: “Contact met Deila? Zover zijn we nog niet”

Voor Rik De Mil, nog twee wedstrijden van Club Brugge, verandert er door de komst van Deila naar eigen zeggen weinig. “Of ik ontgoocheld ben? (ontwijkend) Er was duidelijk afgesproken in het begin wat de opdracht was.”

Club Brugge heeft met Ronny Deila een nieuwe hoofdcoach voor komend seizoen gevonden. Rik De Mil moet daardoor zijn functie als T1 laten vallen, maar zegt dat dit altijd al het plan was: “Zowel de fans, het bestuur en de hele club hebben mij vanaf het begin gesteund. We gaan nu nog de twee laatste wedstrijden alles geven om het seizoen positief te eindigen, en pas daarna had ik de knoop door over mijn toekomst.”

Contact met Ronny Deila was er nog niet. “En ik ken hem ook niet persoonlijk”, zegt De Mil. “Na het seizoen zal er waarschijnlijk wel een gesprek zijn tussen ons. Maar zover zijn we nog niet. Eerst alles afwerken met Club, en daar ligt mijn focus nu op. Ik heb respect dat het bestuur voor ervaring gekozen heeft.”