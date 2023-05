7 juli 2003. Finale Roland-Garros. Koning Albert is trots op zijn onderdanen, winnares Justine Henin en Kim Clijsters. — © IMAGEGLOBE

Parijs is die dag Belgisch grondgebied, op vreedzame wijze veroverd door twee meisjes met een tennisracket. Op 7 juni 2003 staan Kim Clijsters en Justine Henin tegenover mekaar in de finale van Roland Garros, een hoogtepunt in onze sportgeschiedenis én de start van een gouden periode.