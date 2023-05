Twee jaar met uitstel voor versturen verkrachtingsvideo naar slachtoffer

Twee jaar cel met uitstel is het verdict voor een 38-jarige man uit Heusden-Zolder die een stomdronken vrouw verkracht heeft. Terwijl het slachtoffer uitgeteld in de zetel lag, filmde hij de seks en stuurde haar later de beelden door. “Ik kan u zeggen wat voor een persoon jij wordt als je drinkt. Kijk maar. Je hebt hier zelfs geen weet van.”

Het was niet op de meest alledaagse manier dat de twee in november 2021 elkaar tegen het lijf liepen: op de snelweg. Hij zag de vrouw achter het stuur alcohol drinken en deed teken om te stoppen. Op een parking raakten ze aan de praat. De man en de vrouw, bestempeld als labiel en van wie de drie kinderen geplaatst waren, konden het snel met elkaar vinden. Meermaals vlogen ze verder in de drank. De wodka ging vlotjes naar binnen. De vrouw viel op de zetel in slaap waarna de man seks met haar had. Hij claimde dat het met wederzijdse toestemming was.

Video

Enkele dagen later kreeg het slachtoffer een video van een 15-tal seconden toegestuurd waarop de feiten te zien waren. De man zette er nog een tekst bij dat ze van dit geen weet had. Vrijdag bestempelde de rechtbank in Hasselt de seks als verkrachting. Op de video was immers te zien dat het slachtoffer totaal geen besef had van de handelingen die er plaatsvonden. De rechter legde de man twee jaar cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem en is het hem verboden om contact met het slachtoffer op te nemen. Daarnaast verliest de dader voor vijf jaar zijn rechten. Aan de vrouw is hij 5.000 euro verschuldigd.

Jan Keulen, advocaat van de verdachte, wees erop dat het parket nog vier jaar cel voor zijn cliënt had gevorderd. “Het zonder toestemming filmen van seksuele betrekkingen is uiteraard een zeer ernstig feit. Dat geldt nog meer wanneer deze ook zonder toestemming plaatsvinden. Anderzijds is er de bijzondere context waarin de feiten plaatsvonden met alcoholmisbruik als rode draad. Genuanceerde feiten vragen een genuanceerd vonnis en daarin is wat de straf betreft de rechtbank zeker gevolgd. Justitie zal mijn cliënt opvolgen zodat hij in de toekomst niet meer in dergelijke situaties verzeild geraakt.”