Céline Dion zegt concerten in Sportpaleis definitief af

Céline Dion in het Sportpaleis in 2016. — © Carlo Verfaille

Céline Dion kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Eind vorig jaar maakte ze bekend dat ze lijdt aan een zeldzame neurologische aandoening: het ‘stiff person’-syndoorm, waarbij de spieren verstijven. Door de ziekte kan Dion haar stembanden niet meer gebruiken zoals ze wil.

Maanden voor die aankondiging schoof ze haar drie concerten in het Sportpaleis al vooruit, naar september 2023, nadat ze haar tournee eerst twee keer moest uitstellen. Maar ook dit jaar zien we Dion niet op het podium. Ze annuleert al haar geplande optredens in 2023 en 2024. Ook die op 17, 18 en 20 september in Antwerpen.

“Het spijt me heel erg dat ik jullie opnieuw moet teleurstellen”, schrijft Céline Dion in een statement aan haar fans. “Ik werk hard om mijn kracht weer op te bouwen, maar zelfs als je honderd procent bent, kan toeren zwaar zijn. Het is niet eerlijk naar jullie toe om de shows te blijven uitstellen. Het breekt mijn hart, maar het is best om nu alles te annuleren tot ik helemaal klaar ben. Ik geef niet op en kan niet wachten om jullie terug te zien.”

Net voor corona werkte Dion al 52 optredens van haar wereldtournee af. Sindsdien lukte het haar niet meer om op het podium te staan. Fans krijgen via mail info over de terugbetaling van hun tickets. Je geld terugkrijgen kan enkel nadat je binnen de dertig dagen een aanvraag indient. Daarna duurt het vier weken tot de storting gebeurt. De terugbetaling aanvragen kan hier. (dvg)