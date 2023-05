Jongen met mes vlucht zonder buit bij Jumbo in Zonhoven

Een jongen eiste donderdag geld bij de kassa van Jumbo in Zonhoven. De minderjarige had een mesje bij om mee te dreigen, maar hij is uiteindelijk zonder buit moeten vertrekken.

Niemand raakte gewond en er kon niets worden buitgemaakt in de supermarkt langs de Omleidingsweg (N74) in Zonhoven. De Jumbo bleef na de mislukte overval gewoon open. De woordvoerder spreekt niet over een overval, maar over een incident. “De politie is verwittigd en doet een onderzoek”, zegt hij.

De minderjarige zou om geld hebben gevraagd, maar dat kreeg hij niet. Daarna zou hij zijn vertrokken. Voor zover bekend zou het gaan om een minderjarige uit het Leuvense. Het is niet duidelijk of de verdachte al kon worden ingerekend.