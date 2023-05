Kunstenares Els Dietvorst voor ‘Dome… Shelter’. “Dit is een plek waar mensen kunnen binnenkomen om een ‘klapke’ te doen.” — © Dirk Roefllaer

Tongeren

Het Tongerse Pliniuspark is een kunstwerk rijker: ‘Dome… Shelter’, een creatie van de Antwerpse Els Dietvorst die al jaren in Ierland woont. Het is intussen al het zesde kunstwerk binnen het project ‘De Negende Maand’.