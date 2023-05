Tim Brys en de ‘youngsters’ Andries-Vandenbussche roeien zich op het EK seniores 2023 bij de top twaalf

Aaron Andries, deze week pas twintig geworden, en zijn twee jaar ‘oudere’ teamgenoot Tristan Vandenbussche hadden gisterenavond een online meeting met hun coach Evelien Ameel, die haar ploeg vanuit Gent moet begeleiden. Ze maakte de afspraak met haar jonge talenten om van meet af aan het tempo iets hoger te leggen dan in de voorwedstrijd en zich zo bij de top twee te nestelen. De boodschap viel niet in dovemansoren. Aaron en Tristan kwamen na 500m als eerste door. Halfweg gleden de Roemenen Florin Arteni, 5de op het EK 2022, en Ciprian Tudosa, brons in dubbelvier op dat EK, de jonge Vlamingen voorbij. Het Brugs-Gents tweetal liet zich niet uit zijn lood slaan en bleef tot op 200m keurig in het zog van die Roemenen. Onze landgenoten losten pas de rol in de slotmeters. Ondanks het felle aandringen van de Zweden Richter-Nerud gaven ze geen krimp en roeiden ze zich met hun tweede plaats op dit EK bij de top twaalf. “Opdracht meer dan geslaagd”, klonk het vanop het Gentse thuisfront, “Die jonge gasten hebben het toch maar weer gedaan. Nu de voetjes op de grond houden. Hun EK kan niet meer stuk, al wat nu nog meer komt wordt zonder meer de kers op de taart!”, zucht een opgeluchte coach Evelien Ameel, die de ook de komende races van haar atleten nagelbijtend dus vanuit haar zetel zal moeten volgen.

Aaron Andries (links) en Tristan Vandenbussche (rechts)

Dirk Crois is de persoonlijke coach van Tim Brys, moet zijn skiffeur ook al vanuit Brugge begeleiden. “We houden uiteraard zoveel mogelijk contact”, glimlacht de ex-bondscoach en gewezen Olympische zilveren medaillewinnaar, “Gisteren waren we naar de voorwedstrijd meteen al blij met zijn eerste kennisname in het internationale zware skiffveld. Voor de herkansing gaf ik hem de raad zijn eigen race te roeien zonder weliswaar ook maar één tegenstander te onderschatten. Tim deed het perfect. Na 500m nam hij de leiding over van de Portugees Pinto en zou zoals we afspraken die tot het eind vast houden zonder daarbij zich helemaal stuk te roeien met het oog op zijn halve finalerace. Met die zege en zijn knappe chrono bewees Tim dat hij in die zwaargewichtklasse wel degelijk zijn streng kan trekken. Ik hoop nu dat hij straks nog twee knappe EK races kan afwerken. Zijn kansen kan ik evenwel niet inschatten, want ik kon van hieruit uiteraard zijn tegenstanders niet aan het werk zien.”

Het derde Belgische EK team haalde de top twaalf niet. Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) moesten in hun dubbeltwee lichtgewicht de vereiste derde plaats aan de Portugezen Afonso en Dinis Costa af geven en finishten vierde. Met hun 6:26.36 hadden ze in die andere herkansingsrace wel de halve finale gehaald. Marlon en Niels roeien straks in hun C-finale voor de plaatsen dertien tot en met zeventien.

De resultaten

Seniores mannen.

Skiff: 19 skiffeurs, vier herkansingsraces, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale.

Tweede race:

1. TIM BRYS (BEL) 6:58.13

2. Davide Mumolo (Ita) 6:59.85

3. Alexandros Zisimidis (Cyp) 7:05.49

4. Andre Pinto (Por) 7:06.83

5. Eskil Borgh (Zwe) 7:22.19

Tim Brys (KR Club Gent) klokte de 9de tijd en plaatst zich voor de halve finale.

Dubbeltwee: 11 teams, twee herkansingsraces, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale

Tweede race:

1. Arteni - Tudosa (Roe) 6:16.34

2. ANDRIES - VANDENBUSSCHE (BEL) 6:21.64

3. Richter - Nerud (Zwe) 6:23.51

4. Ivanov - Yurchenko (Oek) 6:27.12

5. Rathenborg - Secher (Den) 6:28.13

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) klokten de derde snelste tijd en plaatsen zich voor de halve finale.

Mannen lichtgewicht.

Dubbeltwee: twee herkansingsraces, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale.

Tweede race:

1. Leerkamp - Rommelman (Dui) 6:22.21

2. Benske -Tjoem (6:22.88

3. Afonso en Dinis Costa (Por) 6:23.34

4. COLPAERT - VAN ZANDWEGHE (BEL) 6:26.36

5. Koppel - Loot (Est) 6:33.83

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) en Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) klokten de 6de tijd en roeien de C-finale.