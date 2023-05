‘Westhoekwolf’ nu ook in Merkem gespot: “Het zou me niet verbazen als hij de komende dagen nog opduikt”

Of het ook echt om de Westhoekwolf gaat, is nog niet bevestigd. — © Sigrid T’Jaeckx

In Merkem bij Houthulst is donderdagavond een wolf gezien. Ook nu kon iemand van ver foto’s maken. Het gaat wel degelijk om de ‘Westhoekwolf’, die begin deze week in Proven werd gezien. Dat bevestigt het meldpunt Welkom Wolf.

Begin deze week had Proven, bij Poperinge, de eer om als eerste West-Vlaamse gemeente in meer dan 200 jaar een wolf te ontvangen. Een jager zag het dier en kon er foto's en video's van maken. Maar amper een paar dagen later duikt de ‘Westhoekwolf’ op in Merkem bij Houthulst, zo’n 20 kilometer verder. Inwoonster Sigrid T’Jaeckx spotte hem op de kruising van de Zuidwallandstraat en de Kwakkelstraat.

“Met enkele vrienden zagen we rond 21.30 uur vanuit de veranda het dier in een weide rondlopen. We liepen allemaal onmiddellijk naar buiten. Hoewel het allemaal zo snel moest gebeuren, kon een van ons de wolf onscherp op camera vastleggen.”

Geschikt territorium

“De foto’s zijn vaag, maar overtuigend: het is een wolf”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “En je moet er niet aan twijfelen, het zal dezelfde wolf zijn die eerder deze week in Proven zat. Dat is logisch, want het dier trekt door de provincie tot hij een geschikt territorium vindt. Maar dat zal hij in West-Vlaanderen niet vinden. Het zou me ook niet verbazen als hij de komende dagen nog opduikt.”

Vrijdagnamiddag kwam de bevestiging van Welkom Wolf dat het wel degelijk gaat om de ‘Westhoekwolf’, die begin deze week al in Proven werd gezien.