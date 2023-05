Driehonderd rijbewijzen ingetrokken in Limburg tijdens tweedaagse actie tegen gsm’en achter het stuur

De tweedaagse actie in de strijd tegen gsm-gebruik aan het stuur heeft in Limburg geleid tot 300 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs voor acht dagen. Overtreders waarbij geen interceptie mogelijk was, krijgen een minnelijke schikking van 235 euro opgestuurd.

Donderdag en vrijdag hebben de politieploegen in Limburg zich geconcentreerd op bestuurders die afgeleid achter het stuur zaten, vooral door het gebruik van de smartphone. De politie stelt ook vast dat eten achter het stuur een alarmerend probleem is geworden, net als de lippen stiften of prutsen aan andere toestellen.

Onmiddellijke inning

Tijdens de tweedaagse provinciale actie ‘Focus op de weg, niet op je gsm’ werd het rijbewijs van overtreders meteen voor acht dagen ingetrokken. De politie LRH kon 82 bestuurders aan de kant zetten en die moesten hun rijbewijs ter plaatse afgeven. Zevenentwintig bestuurders konden op de plaats van de overtreding niet worden geïntercepteerd, omdat het op die plek niet mogelijk of te gevaarlijk was. Deze bestuurders ontvangen een onmiddellijke inning van 235 euro. De politie LRH controleerde op de Halveweg in Zonhoven, op de baan Hasselt-Eindhoven, aan de Ringlaan in Lummen en in de omgeving van de Verbindingslaan in Diepenbeek.

De politie Carma trok verspreid over de twee dagen 21 rijbewijzen in in Genk, As, Oudsbergen, Bocholt en Houthalen-Helchteren. In één controledag hebben 46 bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren bij controles in Beringen, Ham, Tessenderlo en Heusden-Zolder. De politiekorpsen werkten samen voor deze actie. In de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst werden 26 overtredingen vastgesteld. Politie Kempenland betrapte 35 bestuurders die met de gsm in de hand aan het rijden waren.

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft op de twee actiedagen 32 bestuurders betrapt en geïntercepteerd voor intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen. De buren van de politie Tongeren-Herstappe trokken 51 rijbewijzen in. Het aantal intrekkingen in de zone Demerdal, met onder meer de grensgemeente Diest, bedroeg 17.

Aandacht

De politie benadrukt dat verkeersveiligheid het werkelijke doel is van deze actie tegen afgeleid rijden. Er gebeuren veel ongevallen doordat bestuurders niet hun volle aandacht op de weg richten. Om die reden zijn de regels streng en strikt. Alleen in een stilstaand of geparkeerd voertuig mag de bestuurder een gsm vasthouden, want in de hand vasthouden staat gelijk met gebruiken.

Zelfs met smartphone in de houder kan er nog een bekeuring volgen wanneer de rijvaardigheid wordt gehinderd. Naast een gsm, vallen ook tablets en draagbare spelconsoles onder het verbod bij het rijden. Enkel handsfree bellen blijft toegelaten, op voorwaarde dat het toestel in een houder zit die aan het voertuig is bevestigd. Overtreders kunnen een boete krijgen van 174 euro of een minnelijke schikking van 235 euro. Wie tijdens de voorbije actiedagen werd betrapt, moest het rijbewijs voor acht dagen inleveren. Bij overtreders met verzwarende omstandigheden, zoals herhaling, kan nog een dagvaarding voor de politierechter volgen.