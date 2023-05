Gemengde reacties na uitspraak in zaak-Sanda Dia: “Moeilijk te horen dat niemand schuldig is aan schuldig verzuim”

“Het is moeilijk voor de familie om te horen dat niemand schuldig is verklaard aan schuldig verzuim of voor de toediening van de visolie.” Dat heeft de advocaat van de vader van Sanda Dia, de student die in 2018 stierf tijdens een doopritueel, gezegd nadat het arrest in de zaak werd voorgelezen. Bij de advocaten van de beklaagden klinken wel positieve reacties.

Het hof van beroep in Antwerpen veroordeelde achttien leden van studentenclub Reuzegom tot werkstraffen. Het hof verklaarde hen schuldig aan onterende behandeling, onopzettelijke doding en inbreuken op de dierenwelzijnswet, maar niet aan schuldig verzuim en het toedienen van schadelijke stoffen.

Met de schadelijke stoffen wordt visolie bedoeld. Sanda Dia stierf door een giftige dosis die hij tijdens de doop had gedronken. De familie hoopte tijdens het proces te weten te komen wie verantwoordelijk was voor de toediening. “Uiteindelijk hebben we geen antwoord gekregen door het stilzwijgen dat de jongens hebben volgehouden. We zullen het nooit weten. Dat is voor de familie moeilijk om mee om te gaan”, zei advocaat Sven Mary, die de vader en andere nabestaanden van Dia vertegenwoordigde op het proces.

Dat er werkstraffen en geen celstraffen werden uitgesproken, heeft volgens Mary deels te maken met de lange duur van de procedures en de ruime - voor de Reuzegommers negatieve - persaandacht. Over de strafmaat liet Mary zich verder niet uit. “Ik denk vooral dat deze mensen (de familie van Dia, red.) blij zijn dat ze deze etappe voorbij zijn”, aldus nog Mary, die zei dat de vader van Dia hoopt dat het proces zal leiden tot meer voorzichtigheid tijdens dooprituelen.

Over de mogelijkheid van een Cassatieberoep gaf Mary geen definitief uitsluitsel, maar het lijkt er niet op dat hij die stap nog zal zetten. “Moet ik dat deze mensen aanraden? Ik weet niet of ik hen daarmee een dienst zou bewijzen”, zei hij.

“Rechtvaardig en evenwichtig”

In tegenstelling tot Sven Mary hebben de advocaten van de Reuzegommers het over een “rechtvaardig” en “evenwichtig” arrest. John Maes, advocaat van Reuzegom-leden J.S. en W.P. - ‘Flodder’ en ‘Randi’ -, noemde het arrest “goed beredeneerd”. Het hof heeft zich volgens hem “boven de oorlogstaal van de afgelopen jaren” gesteld. “De werkstraf is een signaal. Het hypothekeert niet het strafregister van de jongens in kwestie.” Maes had lof voor het hof, dat “op een schitterende wijze” gewerkt heeft. “Het heeft de debatten zeer sereen laten verlopen”, zei hij.

Jorgen Van Laer, advocaat van Q.W. alias ‘Paterberg’, sprak van een “rechtvaardig arrest”. Hij haalde daarbij uit naar de pers, die de zaak volgens hem “buiten proportie” had opgeblazen. Namens zijn cliënt zei hij nog dat “het verlies van Sanda Dia hiermee niet is uitgewist”.