Vlaams Belang over ruildeal Vandecasteele: “Als Assadi geruild werd, faciliteert Vivaldi Iraans terrorisme”

Ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten zat in een Iraanse gevangenis, is vrij en onderweg naar België. Dat kondigt eerste minister Alexander De Croo vrijdag aan. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ondertussen bevestigd dat er sprake is van een ruil met Assadollah Assadi, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs.

Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn is blij voor Vandecasteele en zijn familie “dat de nachtmerrie voorbij is”. “Maar mocht blijken dat de Vivaldi-regering zo kortzichtig is geweest om hiervoor een terrorist te laten vertrekken, heeft men de deur wijd opengezet voor vele nieuwe nachtmerries”, aldus Samyn.

Olivier Vandecasteele — © BELGA

Onevenwichtige ruil

Voor het Vlaams Belang was en blijft “een onevenwichtige gevangenenruil tussen een veroordeelde terrorist en onschuldige ngo-medewerker onbespreekbaar”. De partij heeft zich daar ook steeds tegen verzet. “Het is een deal die de gijzelingspolitiek en de internationale terreuragenda van Iran faciliteert”, gaat Samyn verder. Het Vlaams Belang heeft altijd aangedrongen op de onvoorwaardelijke vrijlating van Vandecasteele.

Vlaams Belang heeft intussen aan premier Alexander De Croo (Open VLD) en aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) om verduidelijking gevraagd.