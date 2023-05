Verkeersdrukte richting Extrema Outdoor voorlopig beperkt

Donderdagavond was er al Extrema Special , maar het is toch vooral vrijdag dat de bezoekersstroom voor het driedaagse muziekfestival echt op gang komt. De drukte op de Grote Baan valt voorlopig nog mee, maar op de binnenwegen in Houthalen zit het al goed vol.

Onder meer op de Donderslagse Weg en op de Weg naar Zwartberg is het aanschuiven. Toch zit het organisatorisch goed in elkaar. De bewegwijzering is duidelijk en aan bijna elke straat staat wel iemand die automobilisten de juiste richting uitwijst. Voorts is er een kiss-and-ride aan Greenville. Maar ook daar is de drukte beperkt. Verwacht wordt dat later op de dag de verkeersdrukte gaat toenemen.