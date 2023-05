VIDEO. Waanzinnige badmintonrally van 211(!) slagen in Maleisië verpulvert wereldrecord

De Maleisische vrouwen Thinaah Muralitharan en Pearly Tan (nummer 11 op de wereldranglijst) stonden tegenover het Japanse tweetal Rena Miyaura en Ayako Sakuramoto in de achtste finales. Een rally van drie minuten sloeg het publiek met verstomming, het Maleisische duo vierde het punt alsof ze de wereldtitel hadden gewonnen. Muralitharan zwierde haar racket in de lucht, Tan viel compleet buiten adem op de grond.

Officieel wereldrecord of niet?

“Het winnen van de rally voelde als het winnen van de wedstrijd. Ik was te opgelucht dat het eindelijk voorbij was. Ik had nadien echt een pauze nodig. Ik gooide met mijn racket gewoon om even wat rust te krijgen”, aldus Muralitharan.

De Maleisische won samen met Tan ook de wedstrijd met 21-17 18-21 21-19. “Wij waren moe, maar de tegenstanders waren dat ook. Ik ben zo blij dat we dat punt gewonnen hebben’, zei Tan die het einde van de rally afdwong.

Met een waanzinnige 211 slagen is het wereldrecord verpulverd, al is er geen volledige zekerheid over. Vorig jaar werd tijdens de Korea Open een rally van 195 slagen opgetekend, waarna de mondiale badmintonbond BWF het wel als een wereldrecord in competitie zag.