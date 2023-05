Nog snel een Instagrampost voor het slapengaan? Dan slaap je tot drie uur minder

Dat zogenaamd blauw licht slecht is voor je natuurlijke slaapritme, wisten we al langer. En dus vond de mens brillen, filters en wat nog uit om dat effect tegen te gaan. Maar een nieuwe studie gaat nog een stapje verder. Niet alleen dat blauwe licht, maar sociale media in het algemeen zijn slecht voor onze nachtrust.

Het onderzoek, uitgevoerd door een team wetenschappers van het Department of Psychiatry & Behavioral Sciences aan de Duke University School of Medicine in de Verenigde Staten, had aanvankelijk één doel. Achterhalen of we nu minder slapen door het gebruik van sociale media voor het slapengaan, of dat slapeloosheid ervoor zorgt dat we ons wenden tot sociale media om de tijd te doden. Tijdens de studie kwamen andere inzichten naar boven.

Posten of niet posten?

De wetenschappers kwamen er namelijk achter dat vooral zij die net voor ze naar bed gaan nog iets posten op sociale media ’s avonds laat nog actief zijn op Instagram, Tiktok of andere sociale platformen. Tot die conclusie kwamen ze na het analyseren van 120 miljoen Reddit-posts van 44.000 gebruikers. En diezelfde groep laatposters valt maar liefst 1 à 3 uur later in slaap dan zij die niets posten net voordat ze naar bed gaan.

Volgens de onderzoekers verleent de studie dus extra geloofwaardigheid aan de notie dat er wel degelijk sprake is van een causaal effect tussen het gebruik van sociale media en slapeloosheid. Wil je je Instagramfeed updaten, dan doe je dat dus beter lang voordat je je klaarmaakt om te gaan slapen om negatieve effecten op je slaap tegen te gaan.