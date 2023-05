Bestuur jeugdhuis noemt kritiek raadslid onterecht: “Er lag geen rommel, we hadden juist lentekuis gehouden”

In een toegevoegd agendapunt stelde oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) vast dat er met de vzw van jeugdhuis De Gloria geen subsidieovereenkomst werd afgesloten. Volgens Saenen is dit voor het beleid nochtans een belangrijk instrument om te waken over de kwaliteit. “Ik merk dat er heel wat rommel ligt aan de toegang, en dat het ook oudere klanten trekt nadat reguliere cafés sluiten”, bracht Saenen aan in zijn betoog. En die zijdelingse kritiek schoot in het verkeerde keelgat van het bestuur van het jeugdhuis. “We merken dat het raadslid dit allemaal beweert zonder ons eerst te contacteren”, stelt Jef Dieltiens van de werking. “We zijn een jong bestuur dat nog maar een half jaar aan het roer staat. De afval waar Sven naar verwijst, lag daar om weggevoerd te worden na een grote lentekuis. Het is ondertussen ook opgeruimd. We zijn allemaal tieners en beschikken niet altijd over vervoer en zijn afhankelijk van ouders of kennissen die ons hun aanhangwagen lenen om naar het recyclagepark te gaan. En die ‘oudere’ mensen waar hij naar verwijst, daarmee zal hij twintigers bedoelen, vaak leiding van een jeugdbeweging. Het is juist positief dat we een brede groep van verschillende generaties aanspreken. Hen mogen we toch nog als jeugd beschouwen? Ik vind het jammer dat we in een slecht daglicht worden gesteld terwijl we in onze prille werking al mooie activiteiten hebben georganiseerd die positieve reacties kregen. En we zitten regelmatig samen met de gemeente die ons als jeugdhuiswerking altijd goed heeft ondersteund en helpt verbeteren.”

Raadslid Sven Saenen (Groen) benadrukt dat zijn uitlatingen op de gemeenteraad niet waren bedoeld als een rechtstreekse kritiek op het jeugdhuis. “We zijn allemaal jong geweest. Mijn punt was dat ik in een ruimere context vraagtekens plaatste bij het gebruik van een subsidiereglement als instrument voor kwaliteitscontrole.”