GEMEENTERAAD. Beroering in Zutendaalse raad over nieuw woonproject Windmolenstraat

ZUTENDAAL

Woonproject: Het agendapunt over de aanleg van een pijpenkop in de Windmolenstraat heeft voor heel wat beroering gezorgd in de gemeenteraad van Zutendaal donderdagavond. De weg is nodig om een project met 34 wooneenheden te kunnen realiseren. Oppositiepartij cd&v vreest dat daardoor de woondruk in de omgeving te hoog wordt. Volgens burgemeester Ann Schrijvers (ZVP) moet de weg sowieso aangelegd worden, los van de woonontwikkeling. En dat de ontwikkelaar pas de omgevingsvergunning kan aanvragen als die weg er is. Veerle Remans, fractieleidster van cd&v, peilde naar de intenties van het schepencollege. “Wat vinden jullie van dit woonproject?”, wilde Remans wel weten. “Wij kunnen als college nog geen standpunt innemen voor de omgevingsambtenaar zich erover heeft uitgesproken”, remde Schrijvers wat af. “Kunnen we het agendapunt dan niet verdagen tot we daar duidelijkheid over hebben?”, ging Remans verder. “We hebben geen probleem met de weg en dat er woningen gebouwd wordt, maar we maken ons wel ernstig zorgen over dit project en de woondruk die er daardoor ontstaat.” Omdat er wat verwarring was tussen de raadsleden besliste voorzitter Tom Wolfs de zitting te schorsen voor overleg. Nadien maakte burgemeester Schrijvers bekend niet te zullen ingaan op het voorstel om het agendapunt te verdagen. “We delen het gevoel dat de densiteit van de woningen te hoog is, maar daar kunnen we op dit ogenblik inhoudelijk niet verder op ingaan.” De cd&v keurde tegen de meerderheid het agendapunt niet goed.

Jaarrekening: Er werd in Zutendaal op 24.000 euro beschikbaar budget gerekend. Het is 1,15 miljoen geworden. Bijna vijftig keer zoveel. Met die cijfers werden de pessimistische verwachtingen van een jaar geleden de kop ingedrukt. Daardoor wordt het mogelijk om te investeren in projecten waarvoor gevreesd werd dat ze nog even in de vriezer moesten blijven zitten.

Eretitel: Opvallende aanwezige in het publiek was voormalig algemeen directeur Marc Vanhengel. Hij ging vorige maand op pensioen en werd opgevolgd door Elke Blokken. Hij was er niet om te controleren of ze het allemaal wel goed doen zonder hem maar wel om de oorkonde te ontvangen bij de toekenning van de titel Ere Algemeen Directeur. Hij leidde 38 jaar de gemeente.