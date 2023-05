Geen enkele Reuzegommer moet naar de gevangenis voor dood Sanda Dia: een overzicht van de straffen

Het hof van beroep heeft vanmiddag een uitspraak gedaan in de zaak-Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel bij de studentenclub Reuzegom. Er werden geen celstraffen uitgesproken, maar alle achttien betrokken Reuzegommers kregen wel een werkstraf en een geldboete wegens “onopzettelijke doding” en “mensonterende behandeling”. Een overzicht van de straffen.

A.V. “Sondage”

Tom De Meester, advocaat van A.V. (25) “Sondage”, pleitte enkel schuldig aan onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.V. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

L.L. “Strontvlieg”

Walter Damen, advocaat van L.L. (24) “Strontvlieg”, had schuldig gepleit aan de mensonterende behandeling en de onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt L.L een werkstraf van 300 uur op en een geldboete van 400 euro.

A.G. “Shrek”

Bram De Man, advocaat van A.G. (26) “Shrek”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.G. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.J. “Zaadje”

Louis De Groote, advocaat van preses J.J. (25) “Zaadje”, had de vrijspraak gevraagd voor het toedienen van giftige stoffen, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Hij pleitte wel schuldig aan onopzettelijke doding. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 40 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.J. een werkstraf van 300 uur op en een geldboete van 400 euro.

A.G. “Janker”

Eric Boon, advocaat van schachtentemmer A.G.(24) “Janker”, vroeg de vrijspraak voor het ‘opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen’. Ook van schuldig verzuim was volgens de advocaat geen sprake. Onopzettelijke doding en mensonterende behandeling betwistte hij niet. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 50 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt A.G. een werkstraf van 300 uur en een geldboete van 400 euro op.

B.P. “Protput”

Bart Herman, advocaat van B.P. (27) “Protput”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt B.P. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

V.K. “Pronker”

Pascal Nelissen Grade, advocaat van V.K. (25) “Pronker”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt V.K. een werkstraf van 200 uur en een geldboete van 400 euro op.

Z.B. “Rafiki”

Alex Buelens, advocaat van Z.B. (26) “Rafiki”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt Z.B. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.S. “Flodder”

John Maes, advocaat van J.S. (26) “Flodder”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.S. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

M.P. “Ketter”

Pieter Helsen, advocaat van M.P. (27) “Ketter”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt M.P. een werkstraf van 200 uur op en een geldboete van 400 euro.

M.G. “Kletsmajoor”

Jan De Man, advocaat van M.G. (25) “Kletsmajoor”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt M.G. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

W.P. “Randi”

John Maes, advocaat van W.P. (24) “Randi”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt W.P. een werkstraf van 250 uur op en een geldboete van 400 euro.

S.P. “Remork”

Joris Van Cauter, advocaat van S.P. (25) “Remork”, had de onopzettelijk doding en mensonterende behandeling niet betwist. De kwalificaties waarin gesproken wordt over ‘opzettelijke feiten’ wel. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt S.P. een werkstraf van 250 uur op en een geldboete van 400 euro.

P.O. “Wally”

Johan Platteau, advocaat van dooppeter P.O. (24) “Wally”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt P.O. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.V. “Igean”

Christian Clément, advocaat van J.V. (23) “Igean”, had schuldig gepleit aan mensonterende behandeling en de inbreuken op de dierenwelzijnswet. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 18 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.V. een werkstraf van 225 uur op en een geldboete van 400 euro.

Q.W. “Paterberg”

Jörgen Van Laer, advocaat van Q.W. (26) “Paterberg”, betwist enkel de tenlastelegging over het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt Q.W. een werkstraf van 250 uur en een geldboete van 400 euro op.

J.D. “Placebo”

Nathalie Van Sande, advocate van J.D. (26) “Placebo”, had de volledige vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt J.D een werkstraf van 225 uur en een geldboete van 400 euro op.

B.L. “Rustdag”

Frédéric Thiebaut, advocaat van B.L. (28) “Rustdag”, had de volledig vrijspraak gevraagd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden, een geldboete van 1.000 euro en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar gevorderd.

De rechtbank legt B.L. een werkstraf van 225 uur en een geldboete van 400 euro op.