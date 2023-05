“Shakira smeekt Tom Cruise om haar met rust te laten”

Toen Shakira met Tom Cruise gespot werd bij de Grand Prix van Miami ontstonden er meteen veel geruchten dat de twee een koppel zouden zijn. Als dat enkel aan Tom Cruise zou liggen, zou hij - volgens een bron - ook geen seconde twijfelen. “Tom was duizelig toen hij Shakira ontmoette. Voor hem voelde het een beetje zoals het moment waarop hij zijn ex-vrouw Katie Holmes ontmoette”, zegt die bron aan Heat Magazine. “Hij was overtuigd dat ze een klik hadden.”

Helaas voor Cruise heeft Shakira geen interesse in hem. De zangeres reageerde snel op de geruchten en zei dat die niet waar waren en dat ze erom moest lachen. “Ze wil hem niet voor schut zetten of hem teleurstellen, maar zij voelt zich niet aangetrokken”, zegt de bron. “Ze was gewoon vriendelijk. Ze is gevleid, maar niet geïnteresseerd en dat is beleefd met Tom gedeeld.”

Maar volgens de bron houdt dat Cruise niet tegen. “De juiste persoon vinden is een strijd voor Tom”, zegt de bron. “Hij heeft nog steeds de hoogste standaard en wil niet gaan voor zijn tweede keuze. Hij zal misschien wel zijn aanpak moeten veranderen.”