Voortaan kunnen De Lijn-bussen op een kaart in realtime in app gevolgd worden

De bussen van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn kunnen vanaf vandaag op een kaart in de app in realtime gevolgd worden. Tot hiertoe werd al in realtime informatie gegeven over reistijden en eventuele vertragingen van de bus, nu kunnen passagiers de bus zelf ook volgen op een kaart.

De Lijn wil met de nieuwe functie, die de naam ‘Voertuig op kaart’ kreeg, voor een nog betere dienstverlening zorgen. Tot hiertoe kon de maatschappij al in realtime vertellen aan passagiers dat hun bus binnen twee of drie minuten toekwam aan de halte. Nu kunnen mensen hun bus ook volgen op de kaart in de app: zo zien reizigers duidelijker waar de bus zich precies bevindt op welk traject, en wanneer die aan de gewenste halte toekomt. Elke vijftien seconden verspringt het icoontje van de bus op de routekaart in de app.

“Het geeft mensen meer vertrouwen als ze niet alleen de informatie krijgen, maar de bus ook effectief dichterbij zien komen: het ontzorgt passagiers”, vertelt Sam Verhoeve, procesvereenvoudiger bij De Lijn. “Er is soms nog een drempel bij mensen om de bus te nemen: ‘Voertuig op de kaart’ helpt om bepaalde drempels weg te nemen.”

‘Reis zonder fronsen’

Nog een aanpassing in de app gaat over omleidingen. “De informatie was niet altijd even betrouwbaar als er een omleiding op een traject was”, vertelt Verhoeve. “De bus rijdt bij een omleiding soms langer of doet andere haltes aan. De realtime voorspelling houdt nu ook rekening met de omleidingen.”

Tegelijk met de nieuwe functie wordt ook de nieuwe campagne ‘Reis zonder fronsen’ gelanceerd. “De campagne draait rond de zorgen die mensen soms hebben, en De Lijn die de ambitie heeft om reizigers te ontzorgen”, verduidelijkt Verhoeve. “Zorgen leidt tot fronsen: met alle nieuwigheden proberen we die zorgen en fronsen weg te nemen en te tonen dat je je reis ook op een relaxte manier kan doen met het openbaar vervoer.”