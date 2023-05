Extrema Outdoor schiet uit de startblokken: “We gaan op jacht in roze konijnenpakjes”

De poorten van Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn vanaf nu officieel geopend. Voor de meeste campinggangers is het feest daarentegen al bezig sinds gisterenavond: “Ik heb een geslaagde date gehad via de dating-app Bumble.”

De driedaagse Limburgse hoogmis van de elektronische - en daarmee ook het Belgische festivalseizoen - is eindelijk begonnen: festivalgangers mogen sinds 12 uur het festivalterrein betreden. Kampeerders konden zich al sinds donderdagnamiddag installeren op de camping. De 18-jarige Wout uit Diepenbeek verzekerde zich van een van de beste plaatjes: “We waren hier gisteren goed op tijd om ons van een ideaal plekje te verzekeren, ver genoeg van de geur van de toiletten. Het is mijn eerste Extrema Outdoor en ik ben blij met het mooie weer. Of we veel eten bij hebben? Vooral veel pintjes. We gaan er een dik feestje van maken.”

© Tom Palmaers

Onder de partytent van Floor (28), Ellen (35) en Anouk (28) hangen vlaggetjes met mannelijke sixpacks. De vriendinnen uit regio Antwerpen hebben er al een eerste wilde nacht opzitten. “Vooral ik dan”, grinnikt Anouk. “Via de date-applicatie Bumble heb ik gisterenavond iemand leren kennen waarmee het klikte. Of de foto’s op de vlaggetjes een referentie zijn van hoe mannen er voor ons moeten uitzien? In principe wel, al weet ik niet meer exact hoe mijn date van gisteren eruit zag. Want yes - sorry mama - hij is bij mij in de tent beland. We hebben trouwens ook een leuke outfit voor vanavond: roze konijnenpakjes. Zo hebben we het warm, maar laten we ook zien dat we klaar zijn voor de jacht.”

“Het laatste halfuur voor opening was nog pittig, maar de wachtrijen zijn momenteel nog niet lang”, zegt woordvoerder Lomme Valkeneers. “De laatste voertuigen moesten nog van het terrein af, de laatste schroefjes moesten worden ingedraaid en er moesten nog hekken worden dichtgemaakt. Dat is altijd even stressen. Maar alles is onder controle. De eerste festivalgangers kunnen rustig toestromen.”

© Tom Palmaers