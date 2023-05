BEKIJK. Wielerwaanzin in Japan: een rit van amper 11.4 kilometer bovenop vulkaan Mount Fuji, maar het was niet eens een tijdrit

Ja u leest het goed. Afgelopen nacht werd in de Ronde van Japan de zesde etappe verreden, en het moet zowat de kortste etappe in lijn ooit zijn. Amper 11.4 kilometer lang, maar toch moet het een stevige dobber geweest zijn.

Een klimtijdrit, we zien het wel vaker de voorbije jaren. Zelfs in de Giro staat zaterdag een etappe op het programma met haast alleen maar oplopende meters. In Italië zullen de renners 18.6 kilometer rijden op hun tijdritfiets, met in het tweede gedeelte de klim naar Monte Lussari.

Dat kunnen wij straffer, moeten ze bij de organisatie van de Ronde van Japan gedacht hebben. De Mount Fuji - een van de meest iconische bergen ter wereld - was het strijdtoneel voor de zesde etappe. Die was ook nog een pak korter dan die van de Giro, maar vooral: het bedroeg geen tijdrit, maar een gewone reguliere rit in lijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van de voet naar de top

Over 11.4 kilometer moesten de renners liefst 1153(!) verticale hoogtemeters overbruggen. De wedstrijd begon aan de voet van de iconische bergvulkaan Mount Fuji en finishte precies 40 minuten later op meer dan 2000 meter boven de zeespiegel. Te zot voor woorden. Gelukkig moesten de renners niet helemaal tot aan de top. Want de berg ten zuidwesten van hoofdstad Tokio is met een hoogte van 3776 meter de hoogste van het land.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nathan Earle, een Australiër van JCL Team UKYO, mocht zich de gelukkige winnaar noemen van een van de meest knotsgekke ritten ooit. Hij kwam met ruime marge solo over de streep.