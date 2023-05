Russische raket raakt ziekenhuis in Dnipro: minstens één dode en vijftiental gewonden

De raketinslag zorgde voor een hevige brand in het gebouw. — © via REUTERS

In Dnipro, een stad in het oosten van Oekraïne, is vrijdag een Russische raket ingeslagen op een ziekenhuis. Dat heeft de Oekraïense president Zelenski bevestigd. Volgens de eerste berichten is er sprake van één dode en vijftien gewonden.