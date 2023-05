Carnavalsorganisatie Liveke heeft een nieuwe voorzitter

Op de statutaire vergadering van Liveke (Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen) droeg Maaseikenaar Freddy Corstjens het voorzitterschap over aan Hasselaar Thierry Germeys. De bij Liveke aangesloten verenigingen bedankten Freddy met een staande ovatie voor zijn 10-jarig voorzitterschap. Ook de nieuwe voorzitter werd met handgeklap en unanieme goedkeuring verwelkomd.

Freddy Corstjens kijkt terug op een rijk gevulde carnavalcarrière. Hij kwam bij het dagelijks bestuur van Liveke in 2011 en werd voorzitter in 2013. In zijn Maaseik maakte hij 21 jaar deel uit van Het Heilig Wammes, waar hij van 1996 tot 2008 als vorst voorging in de Mezeiker Vastelaovend. In 2018 kreeg hij de hoogste Maaseiker erkenning: het Gölje Wammesn. Thierry Germeys begint in november 2023 aan zijn 11de seizoen als bestuurslid van Liveke. Hij was Stadsprins van Hasselt in 2013. Datzelfde jaar vervoegde hij het dagelijks bestuur van Liveke. (js)