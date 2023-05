Oom veroordeeld voor 20 kilo coke in woning voorzitter Vlaamse Jeugdraad, moeder vrijgesproken

De moeder van voorzitter Amir Bachrouri van de Vlaamse Jeugdraad is vrijgesproken in het dossier rond de drugsvondst in haar woning. De rechter gelooft dat oom Mourad B. de drugs er bewaarde buiten medeweten van de bewoners. Oom Mourad kreeg vier jaar cel.

De rechter volgt met het vonnis het pleidooi van de advocaten van zowel moeder Fatima als oom Mourad B. Zij hadden steeds volgehouden dat de vrouw niet wist dat Mourad B. in haar woning in Borgerhout een grote hoeveelheid drugs bewaarde. Na een tip had de politie in de ouderlijke woning van voorzitter Amir Bachrouri van de Vlaamse Jeugdraad een huiszoeking gehouden.

“Die was meer dan positief”, aldus het parket. “In de slaapkamer van de moeder stond een reiskoffer waarin twaalf kilogram cocaïne werd gevonden. Ook in een doos in de kast en in een kluis werden blokken cocaïne gevonden. In totaal ging het om meer dan twintig kilogram.” In de kamer lag ook een zak met 860 gram cannabis.

Oom Mourad B. (45) uit Anderlecht werd door de familie aangeduid als de eigenaar van de drugs. Hij bood zich enkele dagen later aan bij de politie en vertelde hetzelfde verhaal als zijn familieleden, namelijk dat zij niet wisten wat hij in hun huis bewaarde. Toch wilde het parket ook de moeder van Amir Bachrouri veroordeeld zien, de procureur stelde dat zij op de hoogte moest zijn geweest en dat ze vergoed werd. De vrouw en haar advocaat John Maes ontkenden dat nadrukkelijk.

Vier jaar cel

De rechtbank volgt hen en sprak de moeder vrijdag vrij. “Hoewel de spullen op haar kamer minstens de wenkbrauwen zouden hebben moeten doen fronsen, kan de rechtbank niet om de vaststelling heen dat zowel Mourad B. als mevrouw betwistten dat zij op de hoogte was. Er blijft twijfel dus wordt zij vrijgesproken.” Oom Mourad B. kreeg vier jaar cel en een boete van 16.000 euro, zowel de gevangenisstraf als de boete werden deels met uitstel uitgesproken.