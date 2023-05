Stiefvader van 9-jarige Raul blijft nog zeker een maand in de cel: raadkamer verlengt aanhouding

De stiefvader van de 9-jarige Raul moet nog zeker een maand in de cel blijven. De raadkamer in Gent heeft de aanhouding van de man vrijdag verlengd.

De Gentse raadkamer heeft vrijdag de aanhouding van Nicu C., de stiefvader van de negenjarige Raul, met een maand verlengd. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Staelens.

De moeder van Raul, Yoana M., verscheen twee weken geleden nog voor de raadkamer. Ook haar aanhouding werd met minstens een maand verlengd.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd in april uit het Houtdok gehaald. Het zat in een sportzak en zou eind januari al in het water zijn gedumpt. De feiten kwamen pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm hadden geslagen. Het gerecht onderzoekt wie van de twee verantwoordelijk is voor de gruwelijke dood van het kind.