De Ridders van het Pintje: nieuwe orde met strikte regels maakt Bree onveilig

Ze hebben strikte regels - vrouwen niet toegelaten - en zijn élke vrijdag te vinden in een café in Bree, met een medaille rond de nek en een verse pils in de hand. De Ridders van het Pintje hebben een duidelijke missie.

“Vroeger gingen de mensen op vrijdag na het werk steevast een pintje drinken. Maar de jeugd doet dat niet meer.” Met die vaststelling in het achterhoofd lanceerden Jean-Paul Box (52) en drie vrienden wat ze aanvankelijk ‘pintje op vrijdag’ noemden. “Dat was in juli 2021, op een moment dat de coronaregels in de cafés een beetje werden versoepeld. Door elke vrijdag een pintje te gaan drinken in een ander café wilden we niet alleen een traditie in ere herstellen, maar ook de fel getroffen horeca steunen.”

Het ludieke initiatief trok al snel de aandacht in Bree. Jean-Paul: “We hadden tijdens een carnavalszitting een paar ijzeren onderleggers gewonnen. Daar hebben we medailles van gemaakt met daarop ‘pintje op vrijdag’. Dat maakte andere cafégangers nieuwsgierig, sommigen vroegen spontaan of ze ook lid konden worden. Intussen zijn we met negen, we willen tot 30 à 35 leden gaan. De medaille ziet er intussen ook wat beter uit, in de vorm van een flessenopener.”

Achterste rij vlnr: Wim Peeters, Werner Jansen, Jean-Paul Box en Ben Creemers. Voorste rij: Jan Aegten, Tim Paesen (De Barrier), Luc Bakkers, Wendy Bex (De Wachtzaal) en Xavier Weijtjens (De Dolle Haring). Voor alle duidelijkheid: de jongen vooraan mag nog niet toetreden tot de Ridders van het Pintje, Jona is de zoon van cafébaas Tim Paesen. — © Raymond Lemmens

Doktersbriefje

Ridder van het Pintje word je echter niet zomaar. “We hanteren strenge regels”, lacht Jean-Paul. “Je moet elke vrijdag meegaan. Als je pas aansluit, bekijken we of je dat een kwartaal lang volhoudt. Onwettige afwezigheid is uit den boze. Alleen met een doktersbriefje mag je een vrijdag overslaan. Een nieuw lid moet ook een barbecue voor alle ridders houden. En we drinken enkel pils, geen sterkere bieren of zo. O ja, vrouwen zijn niet toegelaten, we zijn ridders hé.”

Niet alleen de ridders zijn gebonden aan de regels van de orde, ook de cafés die ze aandoen, moeten een code volgen. “We hebben een oorkonde uitgereikt aan de cafés die ons initiatief steunen. Als ze die in hun zaak ophangen, verklaren de cafébazen zich akkoord met de geboden die erop staan. Zo moeten ze het eerste en het laatste pintje gratis tappen en er moeten versnaperingen worden voorzien.”

De cafés zien de riddersbende maar wat graag komen. Jean-Paul: “Zij zien ook dat onze groep blijft groeien. Op zondag kondigen we aan waar we de komende vrijdag zullen binnenvallen. Daar kijkt iedereen dan naar uit: zelf mensen die vrijdag normaal niet op café gaan, vallen soms binnen. Het is ook altijd heel gezellig, er wordt veel gelachen en we praten bij over wat er in Bree allemaal gebeurt. ”

De ridders maken al zes Breese herbergen onveilig: De Wachtzaal, De Barrier, De Dolle Haring, ’t Poortje, een voetbalkantine en Den Augustijner. “Voorlopig houden we het bij die zes. We verbinden ons ook ertoe om elk café zeker 4 tot 5 keer per jaar te bezoeken. Als er te veel cafés bijkomen, kunnen we die belofte misschien niet waarmaken. En we hebben ook plannen om jaarlijks een groter evenement te houden: we denken daarbij bijvoorbeeld aan een kroegentocht met optredens van stand-upcomedians in elk café.”

Maar nu houden ze het nog simpel: vrijdag na het werk om half zes wordt de eerste frisse pint getapt en de kraan blijft lopen tot ongeveer 21 uur. “Het is niet de bedoeling dat we gaan nachtbraken. Onze vrouwen vinden het wel oké, als we maar niet te laat thuiskomen”, lacht Jean-Paul. Hoeveel pinten er worden geconsumeerd, kan/wil de monteur niet zeggen: “De ene keer zijn het er veel, de andere keer wat minder.” (lacht)