Zomerse temperaturen, veel zon en weinig wind: prachtig lenteweer in aantocht voor het Pinksterweekend

Goed nieuws voor wie een tuinfeest op de planning heeft staan, want het wordt komend weekend echt zomerweer. “We zijn aan het overschakelen van een koel en wisselvallig weerpatroon, naar weer waar de hoge druk aan zet is. We verwachten daarbij enkele dagen lang ook geen neerslag”, zegt Roose.

Nicolas Roose van NoodweerBenelux

Volgens de weermodellen zou er al tot en met 3 juni een hogedrukgebied boven ons land moeten blijven, waardoor we tot dan mooi weer mogen verwachten.

Vandaag, vrijdag, wordt het tot 20 graden. We krijgen ook zo’n 16 uur zon. “Dat is echt heel lang. Maar de UV-index is met een index 6 nog steeds heel hoog. Mensen met een gevoelige huid hebben na een halfuur meteen prijs en kunnen verbranden”, klinkt het.

Insmeren

Insmeren is dus de boodschap, ook na vandaag. “Zaterdag verwachten we hetzelfde weer. Handig als je weet dat dit weekend het Core festival doorgaat. Festivalgangers zullen kunnen rekenen op 21 graden en volop zon, ideaal festivalweer. In de zon kan de gevoelstemperatuur op sommige plaatsen stijgen tot 25 en zelfs 30 graden. ’s Nachts koelt het wel nog steeds goed af, perfect om te kunnen slapen”, zegt Roose.

Zondag stijgt het kwik nog verder, tot 23 graden. “En het zou me niet verbazen als we tegen de namiddag richting 24 of 25 graden gaan. En ook dan verwachten we opnieuw 16 uur zon. De wind, die zal wel wat opkomen, maar het blijft natuurlijk echt zalig weer.”

Hooikoorts

Mooi weer, het klinkt voor velen als muziek in de oren na het wisselvallige en koude weer van de afgelopen weken. “Maar dat is niet het geval voor iedereen”, zegt Roose. “Wie een pollenallergie heeft, zal dat de komende dagen echt voelen, zeker de graspollen. Het is daarom aangeraden om na een dag in openlucht zeker een douche te nemen, dan spoel je de graspollen weg. Draag ook zeker een zonnebril en een petje om irritatie aan de ogen te minimaliseren, want de concentratie zal hoog staan.”

Sciensano, dat de pollenconcentratie bijhoudt op zijn website, raadt ook aan om buitenactiviteiten te vermijden bij een hoge concentratie. Vermijd ook om de was buiten te laten drogen en spoel je neus regelmatig, staat er te lezen.

Onweer in het buitenland

Ook voor wie een vakantie naar het zuiden geboekt had, is er minder goed nieuws. Want ons weer staat in schril contrast met wat het zuiden te wachten staat. “Het is niet uitzonderlijk, wel atypisch. Bij ons was het de voorbije maanden heel nat, daar heel droog. Maar nu is er een weeromslag waarbij wij zo’n 7 tot 10 dagen droogte kunnen verwachten en Spanje, de Balearen en Italië rekening moeten houden met onweersbuien.”