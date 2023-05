Op 17 november start proces Beringse brand waarbij twee brandweermannen omkwamen

Het proces over de brand waarbij twee brandweermannen omkwamen in een verlaten winkelcomplex in Beringen start op vrijdag 17 november. Dat heeft de Hasseltse rechtbank vrijdag beslist. Een 22-jarige man uit Heusden-Zolder zal zich moeten verantwoorden.

Op 11 augustus 2019 brak de brand in het vervallen pand op de Koolmijnlaan uit. Bij de bestrijding van de vlammenzee lieten brandweermannen Chris Medo (42) en Benni Smulders (36) van het Heusdense korps het leven. Brandweerman Arno Barzan raakte zwaargewond. Lang bleven de speurders in het ongewisse over wie er achter de brand zat. Een gouden tip in mei vorig jaar leidde uiteindelijk naar drie verdachten. Twee van hen waren op dat moment minderjarig.

Op 20 februari volgend jaar moeten zij voor de jeugdrechtbank verschijnen. Omdat ze intussen meerderjarig zijn, vervallen de jeugdsancties voor hen. Vermoedelijk komen ze er met een berisping vanaf. Wel hangt hen nog een hoge schadevergoeding boven het hoofd. Wie wel een bestraffing riskeert, is de nu 22-jarige man uit Heusden-Zolder. Hij moet zich verantwoorden voor opzettelijke brandstichting zonder vermoeden van menselijke aanwezigheid. Dat de brand ’s nachts uitbrak, geldt als een verzwarende omstandigheid.

De Hasseltse rechtbank heeft vrijdag de procesdatum vastgelegd op 17 november. Er is een volledige voormiddag voor de zaak uitgetrokken. Als alles volgens plan verloopt, volgt het vonnis in december dit jaar of ruim vier jaar na de dodelijke brand.