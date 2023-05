Brand verwoest huis in Rotem: vriendin en kind ontkomen via dakgoot

Een zware brand heeft vrijdagochtend het huis van een schrijnwerker verwoest op de Rozenlaan in Rotem. Zijn vriendin en haar kind raakten gewond toen ze via het dakraam probeerden te ontkomen. Aan de dakgoot lieten ze zich naar beneden zakken en ze smakten op de grond.

Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een infraroodcabine. Die was al een tijdje niet meer gebruikt. De schrijnwerker en zijn vriendin hadden gisteren nog tot even na middernacht op het terras gezeten, zo zeggen ze in de buurt. Tot dan was er niets aan de hand.

© Jos Thomassen

Het is nog onduidelijk hoe het vuur zich zo snel en zo heftig kon verspreiden. Rond 5.15 uur kwam de noodoproep binnen bij de brandweer. Met man en macht rukten ze uit naar Rotem. Vrijdagmorgen om 9 uur waren nog zes brandweerwagens ter plaatse voor de bluswerken.

© Jos Thomassen