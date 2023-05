Mo Salah ‘helemaal kapot’ nu Liverpool volgend seizoen geen Champions League zal spelen: “We hebben iedereen in de steek gelaten”

Manchester United gaf donderdag haar visitekaartje af. Het versloeg Chelsea met 4-1 en stelde zo een plek in de Champions League veilig. Blije United-fans, maar bij Liverpool is de temperatuur onder het vriespunt gezakt.

Door de zege van Manchester United op Old Trafford zal Liverpool volgend seizoen voor het eerst sinds 2015-2016 in de Europa League moeten aantreden. Toen verloor het de finale van Sevilla. Boegbeeld Mohamed Salah zegt dat hij en zijn teamgenoten dit seizoen de fans in de steek hebben gelaten.

Mohammed Salah. — © AFP

De Egyptenaar schreef op sociale media: “Ik ben er helemaal kapot van. Hier is absoluut geen excuus voor. We hadden alles wat we nodig hadden om de Champions League van volgend jaar te halen en we hebben gefaald. Wij zijn Liverpool en kwalificatie voor de competitie is het absolute minimum. Het spijt me, maar het is te vroeg voor een opbeurende of optimistische post. We hebben jullie en onszelf in de steek gelaten.”